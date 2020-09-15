В Карелии уже 26 классов переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса

За минувшие сутки четыре класса в Петрозаводске перешли на "удаленку" из-за заражения учеников COVID-19.

Как сообщается в официальном паблике правительства республики, ещё четыре класса в Петрозаводске временно учатся удалённо из-за случаев COVID-19: в школе №27, в Академическом лицее, в лицее № 40 и в лицее №13.

Накануне, 15 сентября, в паблике "Республика Карелия" писали о 22 классах, которые были переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса. В итоге на сегодняшний день ученики уже 26 классов вынуждены учиться дома в связи с выявленными случаями COVID-19.

Кроме того, в Карелии 13 классов отправлены на карантин по ОРВИ: 1 класс в Кондопоге, 8 – в Сегеже, 1 – в Пиндушах, 1 – в Сосновце и 2 – в Кеми.

Напомним, педагоги и ученик поселковой школы в Лахденпохском районе заразились коронавирусом: учебное заведение переведено на дистант.