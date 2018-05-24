В Карелии в 2 раза выросло число домов, построенных по программе ИЖС

Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных в рамках ИЖС, вырос в Карелии в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этот период за счет ИЖС был введен в эксплуатацию 341 дом общей площадью 33,9 тыс. кв. метров, сообщают "Вести Карелии".

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