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Новости. Экономика
09:40, 24 Мая 2018

В Карелии в 2 раза выросло число домов, построенных по программе ИЖС

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Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных в рамках ИЖС, вырос в Карелии в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этот период за счет ИЖС был введен в эксплуатацию 341 дом общей площадью 33,9 тыс. кв. метров, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Михаил
2018-05-24 10:41:43
Кто не использует участок по назначению - обещали отбирать по суду. Вот и кинулись регистрировать и на кадастр ставить. По Сегеже так. Нету никакого бума стройки. Нетуу.
Гость
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