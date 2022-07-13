В Карелии в бурном потоке опрокинулся катер с ребенком на борту (ФОТО)

В Сегежском районе возле катер с тремя людьми на борту врезался в опору моста и опрокинулся.

По сообщению ГИМС Сегежского района, в районе автодорожного моста через Ондоканал (Майгубского моста) катер с тремя людьми на борту врезался в опору моста, после чего опрокинулся.

Один из пассажиров катера, мужчина 32 лет, сумел выбраться на отсыпную дамбу. Еще двое пострадавших — также 32-летний мужчина и 12-летний ребенок — зацепились за перевернувшуюся лодку. Судно отнесло вниз по течению, которое через полтора километра ослабло, и люди сумели вплавь добраться до берега.

Сотрудники ГИМС выяснили, что причиной происшествия стала насыпь, которую без согласования и проектной документации сделала подрядная организация при ремонте моста, перегородив Ондоканал на две трети. В результате возник мощный водный поток, напоминающий бурные горные реки. Судоводитель не справился с сильным течением.

В связи с этим ГИМС предостерегает отдыхающих от поездок на лодке в районе Майгубского моста. Справится с бушующим потоком воды сможет не каждый.