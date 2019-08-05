В Карелии в два раза выросло число официально зарегистрированных туристов

Число туристов, официально зарегистрированных в Карелии, за 10 лет выросло вдвое.

Количество организованных туристов, учет которых ведется по ночевкам в отелях, в Карелии превысило 800 тыс. человек в год – это почти в 2 раза больше, чем 10 лет назад.

Такие выводы следуют из отчетов органов власти, курирующих туристическую отрасль, опубликованных в разные годы в официальных источниках. Подробности - в материале интернет-издания "Вести Карелии".