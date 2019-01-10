В Карелии на пожарах в один день погибли 4 человека

Пожары произошли 2 января в Пудожском и Медвежьегорском районах, на пепелище найдены тела 4 человек, сообщили в МЧС Карелии.

В 3.55 в п. Водла Пудожского района вспыхнул одноэтажный деревянный дом, в котором находилось три квартиры. В 5.57 пожар ликвидировали. Во время тушения спасатели нашли тела двух человек.

В 7.26 пожарно-спасательные подразделения Медвежьегорского района привлекались для ликвидации пожара в частном жилом доме в п. Паданы на ул. Ленина. В течение часа огонь удалось потушить. Там также погибли два человека.

Причины пожаров выясняются.