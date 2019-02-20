В Карелии в зоне риска подтопления находятся 98 домов

В карельском Управлении МЧС состоялось заседание комиссии правительства республики по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, где обсудили вопрос с грядущим весенним половодьем.

По словам замначальника карельского Гидрометцентра Галины Бехтеревой, на большинстве водоемов республики уровень воды ниже нормы, выше только на реке Нижний Выг и Выгозерском водохранилище. Толщина льда также находится ниже нормы, высота снежного покрова составляет 40-50 см, больше всего в Олонецком районе - 90 см.

Как отметил замначальника МЧС Карелии Андрей Хилиманюк, при худшем сценарии подтопление затронет все 18 муниципальных образований Карелии.

"В зоне риска находятся 98 домов, 230 человек, - сказал Хилиманюк. - Создан запас взрывчатых средств - 704 килограмма, для устранения ледовых заторов и предотвращения подтопления жилых домов проводились взрывы на реке Нижний Выг, планируются взрывные работы на реке Ивина в поселке Ладва Прионежского района".

Для обеспечения безопасности жителей Карелии при прохождении весеннего половодья будет привлечено четыре тысячи сотрудников МЧС и тысяча единиц техники.