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В Карелии ветврачи оформляют документы на просроченные продукты

Новости. Общество
11:50, 09 Октября 2020
фото: © shutterstock.com
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Сотрудники Управления Россельхознадзора Карелии за месяц выявлено 18 случаев повторной сертификации продукции с истекшим сроком годности, два из которых допущены сотрудниками госветслужбы республики.

По сообщению территориального управления Россельхознадзора, в сентябре в ходе мониторинга информационной системы "Меркурий" в республике выявлено 44 нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД). 42 из них допущены сотрудниками, отвечающими в организациях за данную документацию, 2 – ветеринарными врачами.

Так, в сентябре был заблокирован доступ в "Меркурий" на 1 месяц компании, где его сотрудник повторно оформил документы на продукцию с истекшим сроком годности. Всего за месяц выявлено 18 таких случаев сертификации "просрочки". Два их них допущены сотрудниками государственной ветеринарной службы республики.

В результате выявленных нарушений при ветеринарной сертификации продукции Управлением временно приостановлена регистрация во ФГИС "Меркурий" 9 сотрудникам организаций. По выявленным фактам нарушений уполномоченным лицам направлено 37 предупреждений, вынесено два постановления в виде штрафов, пять – в виде предупреждений, начато 20 производств по делам об административных правонарушениях. Выявлено 8 фантомных площадок.

Ранее Россельхознадзор обнаружил, что в Петрозаводске торгуют персиками и нектаринами, зараженными гнилью.

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