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Новости. Криминал
07:15, 01 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Валерий Шарифулин

В Карелии вновь появились фальшивые деньги

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За последний месяц на территории республики участились случаи обнаружения поддельных денежных купюр достоинством в 1000, 2000 и 5000 рублей, сообщает МВД Карелии.

В сентябре в Карелии обнаружили 12 фальшивых купюр. Всего в этом году в республике выявлена уже 61 подделка. В их числе 35 достоинством 5000 рублей, а 20 номиналом в 1000 рублей.

Сотрудники полиции отмечают, для изъятых фальшивых денежных знаков характерны схожие серии и номера. Так, для поддельных тысячных – это СЭ № 40530ХХ, БЗ № 29372ХХ, БК № 27425ХХ, БК № 87122ХХ, ВЯ № 47567ХХ, ОП № 910025ХХ, две последние цифры меняются.

Для фальшивых купюр номиналом в 5000 рублей – АБ № 57935ХХ, АК № 33975ХХ, АК № 73935ХХ, БА № 38769ХХ, БА № 6976910, ВМ № 38847ХХ, ВМ № 47847ХХ, ЗБ № 53936ХХ, две последние цифры меняются.

"Для определения подлинности денег необходимо знать и определять признаки возможной подделки. Например, следует обращать вниманием на микротекст на оборотной стороне купюры: на подлинной он представляет собой несколько строк из повторяющихся знаков "ЦБР5000", на поддельной строчки выглядят размытыми и разобрать знаки невозможно. Микроперфорация с цифровым обозначением номинала, заметная при рассмотрении против источника света, тоже может свидетельствовать о подлинности купюры. На подлинной она выполнена с помощью лазера и не выделяется при ощупывании, на фальшивке поверхность может быть шероховатой, поскольку микроперфорация выполнена более грубым способом", - рассказали в МВД республики.

В случае предъявления к оплате сомнительных денежных купюр необходимо: 

- Денежный знак покупателю НЕ ВОЗВРАЩАТЬ!
- Обратить внимание на внешний вид, особые приметы данного лица(лиц), номер автомобиля на котором он передвигается
- Под предлогом размена купюры попросить покупателя подождать и сообщить о случившемся в полицию.

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