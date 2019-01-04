В Карелии водитель иномарки сбил женщину

ДТП произошло 2 января в поселке Лендеры, сообщили в ГИБДД Карелии.

В 23.00 в п. Лендеры Муезерского района 39-летний водитель автомобиля Mitsubishi Pajero совершил наезд на 44-летнюю женщину, которая шла в попутном направлении.

Пешеход получила ушибы и доставлена в больницу для оказания медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка.