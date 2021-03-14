В Карелии водитель иномарки влетел в припаркованный автогрейдер

На трассе "Кола" автомобилист врезался в припаркованный на обочине грейдер: в аварии пострадала женщина.

ДТП произошло вечером 14 марта в Пряжинском районе, сообщает Госавтоинспекция Карелии.

На 353 км. + 580 м. федеральной автодороги "Кола" 37-летний водитель автомобиля "Ford Mondeo" врезался в автогрейдер, который стоял на обочине.

После ДТП 30-летняя пассажирка автомобиля "Ford" с полученными травмами была доставлена в лечебное учреждение.

Ранее сообщалось, как две одинаковых иномарки не поделили трассу в Карелии.