В Карелии водитель, лишенный прав, сель за руль авто и теперь готовится расстаться с 30 тысячами рублей

В Суоярвском районе во время рейда инспекторы отстранили от управления водителя, ранее лишенного прав, сообщили в ГИБДД Карелии.

Инспекторы ДПС, находясь на патрулировании в Суоярвском районе, отстранили от управления автомобилем Great Wall 36-летнего водителя, который ранее лишен водительских прав.

Теперь нарушителю грозит административный штраф в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 100 до 200 часов.

Госавтоинспекция напоминает: Возобновить водительскую деятельность и снова сесть за руль возможно только после сдачи теоретического экзамена на знание Правил дорожного движения и после уплаты штрафов за административные правонарушения в области дорожного движения.