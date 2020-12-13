В Карелии водитель может остаться без прав за отказ пройти медосвидетельствование

В Кеми автоинспекторы отстранили от управления водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

В Кеми инспекторы остановили 48-летнего водителя, у которого имелись признаки алкогольного опьянения. Пройти медицинское освидетельствование нарушитель отказался. Теперь решение о наказании вынесет суд, мужчине грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок до 2 лет.

Ранее пьяного водителя на федеральной трассе в Карелии поймали после звонка бдительного гражданина.