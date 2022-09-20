В Карелии водитель не остановился по требованию пограничника и получил штраф

В Суоярвском районе суд наказал водителя, оказавшего неповиновение требованию военнослужащих пограничного наряда «Контрольный пост».

Житель Суоярви получил штраф в 1500 рублей, но избежал административного ареста из-за состояния своего здоровья. Таким образом мировой суд наказал мужчину, который не выполнил требования военнослужащего, в связи с исполнением им обязанностей по охране государственной границы РФ. Об этом рассказали в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

Инцидент произошел на контрольном посту «Веркко». Мужчина, проезжая на личном автомобиле через пост, не остановился по требованию военнослужащих пограничного наряда «Контрольный пост».

В Управлении напомнили, законные требования военнослужащих, охраняющих границу, обязательны для исполнения гражданами и должностными лицами. «Никто, кроме лиц, специально уполномоченных на то федеральным законом, не вправе вмешиваться в их деятельность. Воспрепятствование исполнению военнослужащими обязанностей по защите государственной границы, влекут уголовную или административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ», — отметили в ведомстве.

Ранее водитель отказался остановить машину по требованию пограничника в Лахденпохском районе.