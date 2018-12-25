В Карелии водитель получил травмы при выезде на "встречку"

ДТП произошло в Лоухском районе на трассе "Кола", сообщили в ГИБДД Карелии.

Вчера, 24 декабря, в 15.25 на 1006 км федеральной автодороги "Кола" водитель Chevrolet Lanos при выполнении обгона совершил столкновение с встречным автомобилем Volkswagen Jetta.

В результате происшествия 26-летний водитель Chevrolet Lanos был травмирован.