890x80
Реклама
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Госдума приняла закон о расширении полномочий полиции 7
08.12.2021 20:30
Парламентский комитет рассмотрел федеральный законопроект о введении QR-кодов 12
08.12.2021 20:18
В Петрозаводске ищут мужчину, скрывшегося от суда (ФОТО) 10
08.12.2021 16:18
Опасные предметы не были обнаружены в эвакуированной школе Петрозаводска 1
08.12.2021 15:15

В Карелии водитель получил травмы в ДТП, влетев в грузовик на «встречке» 

Новости. Происшествия
09:45, 09 Декабря 2021
фото: © Госавтоинспекция Карелии

Новости партнеров

Авария с пострадавшим произошла на трассе «Кола» в Пряжинском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 8 декабря в 17.30 на 353 км федеральной автодороги «Кола» водитель автомобиля Renault Logan при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Mercedes.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, 33-летний житель Петрозаводска, получил травмы.

По данным ГИБДД Карелии, за 11 месяцев 2021 года на дорогах Карелии произошло 29 дорожных аварий, причиной которых стали опасные маневры водителей с выездом на полосу встречного движения. В результате этих ДТП 10 человек погибли и 49 получили различные травмы.

Ранее сообщалось, два автомобиля превратились в автохлам после ДТП на трассе в Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.12.2021, 10:31
Замглавы Петрозаводска отправил ночью мэру СМС о своем увольнении
02.12.2021, 15:03
Сильные морозы в Карелии сменит оттепель
05.12.2021, 09:27
СКАЗКА: Спикер горсовета Петрозаводска предлагает поступить, как «маленький принц», и привести в порядок планету
06.12.2021, 15:01
Продажа здания 1903 года постройки в Петрозаводске вызвала ажиотаж среди покупателей
05.12.2021, 19:25
Водитель погиб, упав на машине в овраг с ледяной водой в районе Карелии
06.12.2021, 07:35
Жители Пятого поселка в Петрозаводске умоляют не ставить забор у железной дороги

Аналитика

08.12.2021 09:11
Тема недели
QR-коды, которые раскололи общество 17
На площадке Общественной палаты прошла бурная дискуссия по законопроектам, которые предполагают введение QR-кодов.
Ни детского сада, ни памятника 8
06.12.2021 15:29
«Получил хороший урок» 9
03.12.2021 16:42
Мало денег, возьмем у народа 5
03.12.2021 13:38
В районе Древлянка осваивается новый микрорайон
02.12.2021 12:38
Вся аналитика

Чтиво

07.12.2021 14:42
Личное мнение
Зима как «катастрофа» 18
Почему борьба со снегопадом в регионе, приравненном к Крайнему Северу, превратилась в ежегодную зимнюю войну?
Офтальмологический центр Карелии осиротел 1
06.12.2021 10:59
Мечта Шуры Балаганова 5
03.12.2021 15:37
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»