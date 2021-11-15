В Карелии водитель получил травмы в ДТП, влетев в грузовик на «встречке» 

Авария с пострадавшим произошла на трассе «Кола» в Пряжинском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 8 декабря в 17.30 на 353 км федеральной автодороги «Кола» водитель автомобиля Renault Logan при обгоне выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Mercedes.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля, 33-летний житель Петрозаводска, получил травмы.

По данным ГИБДД Карелии, за 11 месяцев 2021 года на дорогах Карелии произошло 29 дорожных аварий, причиной которых стали опасные маневры водителей с выездом на полосу встречного движения. В результате этих ДТП 10 человек погибли и 49 получили различные травмы.

Ранее сообщалось, два автомобиля превратились в автохлам после ДТП на трассе в Карелии.