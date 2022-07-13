В Карелии водитель сбил пешехода и уехал с места ДТП

В Олонце мужчина получил травмы, попав пол колеса автомобиля.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло 23 июля в 22:40 у дома №15 по улице Урицкого в Олонце. По предварительным данным, неустановленный водитель сбил пешехода.
В результате ДТП 45-летний мужчина получил травмы.
По факту происшествия проводится проверка.
Ранее сообщалось, в Карелии неизвестный на мопеде сбил 9-летнего ребенка и уехал с места ДТП.
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