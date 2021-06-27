В Карелии водитель улетел в кювет и с травмами попал в больницу

В Сортавальском районе 49-летний водитель пострадал в ДТП, сообщили в Госавтоиспекции Карелии.

В минувшее воскресенье, 27 июня, в 12:40 в районе дома 15 по улице Промышленной в поселке Красная Горка водитель автомобиля Renault Duster допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием машины.

В результате ДТП водитель, 49-летний мужчина, был травмирован. Пострадавший доставлен в лечебное учреждение. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, водитель лесовоза погиб, перевернувшись на трассе в Карелии.