В Карелии водитель «вылетел» с дороги и оказался в больнице

В Медвежьегорском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал автомобилист.
Авария произошла шестого ноября в Медвежьегорском районе, на автодороге Зажогинская-Кузаранда-Вицино. Об этом информирует ГИБДД.
В 14:30 58-летний водитель, управляя автомобилем «Mitsubishi L200», съехал с дороги. С травмами, полученными в результате ДТП, он был госпитализирован.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, заявили в Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, как в Петрозаводске неадекватный пешеход бродил по дороге и пугал автомобилистов.
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