В Карелии водитель «вылетел» с дороги и оказался в больнице

В Медвежьегорском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал автомобилист.

Авария произошла шестого ноября в Медвежьегорском районе, на автодороге Зажогинская-Кузаранда-Вицино. Об этом информирует ГИБДД.

В 14:30 58-летний водитель, управляя автомобилем «Mitsubishi L200», съехал с дороги. С травмами, полученными в результате ДТП, он был госпитализирован.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, заявили в Госавтоинспекции.

Ранее сообщалось, как в Петрозаводске неадекватный пешеход бродил по дороге и пугал автомобилистов.