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В Карелии водолазы пять часов тащили к берегу снегоход, который достали со дна озера (ФОТО)

Новости. Общество
09:48, 18 Июня 2021
фото: © паблик Вконтакте «Водолаз-10. Карелия. Подводные работы»

Водолазы достали снегоход, провалившийся под Пяозера в конце апреля.

Как пишут в паблике «Водолаз-10. Карелия. Подводные работы», специалисты не припомнят, когда снегоходы доставали в июне.

«Этот Скандик оказался на дне еще в конце апреля, провалившись под лед на Пяозеро, которое находится почти на границе с Финляндией и Мурманской областью», - сообщается в паблике.

Водолазам пришлось преодолеть долгий семичасовой путь до Пяозерского, затем час ушел на дорогу до озера, еще час плыли на катере до точки на воде. Снегоход оказался на глубине 31 метра.

«Нашли, закрепили, подняли. И потом пять часов тащили на буях к берегу», - рассказали водолазы.

Ранее водолазы вытащили на берег затонувший теплоход на подводных крыльях в Приладожье Карелии.

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Комментарии

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Урбанист
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