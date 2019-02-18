В Карелии военнослужащий избивал сослуживцев и заставлял их бегать в бронежилете

Петрозаводский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в нарушении уставных правил.

Подсудимый Каримов проходил военную службу по призыву в одной из войсковых частей Петрозаводского гарнизона. В июле, сентябре и октябре 2018 года он применил насилие к трем рядовым.

Как установил суд, в июле и в сентябре 2018 года подсудимый, унижая честь и достоинство рядового Д., чтобы продемонстрировать сослуживцам свое мнимое превосходство над ним, три раза сильно ударил потерпевшего рукой по затылочной части головы, а также кулаком в грудь.

Вечером 5 сентября Каримов в казарме под угрозой насилия заставил другого потерпевшего пробежать более трех километров в бронежилете, а затем удерживать на вытянутых руках табурет в течение пяти минут.

В октябре в казарме Каримов, чтобы наказать потерпевшего Т. за невыполнение требований о возврате долга, ударил ему ногой в живот.

В судебном заседании подсудимый с предъявленным обвинением согласился полностью, поддержал заявленное им при ознакомлении с делом ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Приговором суда от 24 января 2019 года он признан виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 335 УК РФ. Каримову назначено наказание в виде штрафа в 25 тыс. рублей.