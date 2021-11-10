В Карелии вор пропил деньги, найденные в коробке из-под чая

Прионежские полицейские раскрыли кражу денег, похищенных из коробки из-под чая.

С заявлением в дежурную часть полиции обратилась жительница района. Женщина сообщила о хищении личных сбережений, которые она оставила на предприятии в бытовке. Об этом сообщает полиция Прионежского района.

Полицейские установили причастного к краже. Им оказался 30-летний местный житель, который когда-то подрабатывал на этом предприятии. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый ночью проник в незапертую бытовку для ночевки, а в коробке из-под чая обнаружил деньги в размере 3 тыс. рублей. Деньги он похитил и потратил на приобретение алкоголя.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Карелии юноша украл мопед ради ремонта своего мотоцикла.