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В Карелии вор пропил деньги, найденные в коробке из-под чая

Новости. Криминал
12:40, 10 Ноября 2021
фото: © newsler.ru

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Прионежские полицейские раскрыли кражу денег, похищенных из коробки из-под чая.

С заявлением в дежурную часть полиции обратилась жительница района. Женщина сообщила о хищении личных сбережений, которые она оставила на предприятии в бытовке. Об этом сообщает полиция Прионежского района.

Полицейские установили причастного к краже. Им оказался 30-летний местный житель, который когда-то подрабатывал на этом предприятии. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый ночью проник в незапертую бытовку для ночевки, а в коробке из-под чая обнаружил деньги в размере 3 тыс. рублей. Деньги он похитил и потратил на приобретение алкоголя.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Карелии юноша украл мопед ради ремонта своего мотоцикла.

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