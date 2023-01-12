В Карелии восстановлено движение на участке дороги, перекрытом ранее из-за ДТП с жертвами

Участок автодороги «Сортавала» в Лахденпохском районе Карелии частично открыли для движения транспорта по одной полосе.

Ранее он был закрыт из-за ДТП, унесшего жизни двух человек.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, ограничения действуют на 163 км автодороги.

«Автоинспекторы призывают водителей на подъезде к участку, где сегодня днем произошло ДТП, заблаговременно снижать скорость и быть предельно внимательными, выполнять требования регулировщиков», - говоритс в сообщении.

Напомним, сегодня около 13.30 на 163 километре федеральной автодороги А-121 в Лахденпохском районе столкнулись Mitsubishi и Volkswagen Tiguan. Одну из машин разорвало на части, погибли два человека, водитель и пассажирка.