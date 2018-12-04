В Карелии врачи санавиации доставили в больницу женщину с инфарктом миокарда

Из Пудожа в Петрозаводск на вертолете санавиации госпитализировали женщину с ишемической болезнью сердца, сообщает Национальная служба санитарной авиации.

Санитарный вылет в Пудож был выполнен 3 декабря. На вертолете в Республиканскую больницу им. В. А. Баранова госпитализировали 57-летнюю женщину с острым инфарктом миокарда.