В Карелии врачи санавиации госпитализировали женщину после кесарева сечения

Женщина после родов находилась в тяжелом состоянии, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.

В Карелии выполнен один санитарный вылет в Костомукшу,. Врачи оказали помощь женщине после кесарева сечения в тяжелом состоянии.



На борту пациентку сопровождала авиамедицинская бригада.