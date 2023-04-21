В Карелии выбрали лучшего инспектора и лучшее агентство занятости населения

Так, лучшим на конкурсе признали межрайонное агентство занятости населения Петрозаводска, сообщили в управлении труда и занятости Карелии.

В Карелии прошел региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости населения. В конкурсе приняли участие восемь специалистов из Петрозаводска, Сортавалы, Суоярви, Медвежьегорска, поселка Лоухи.

Победителей и призеров в номинации «Лучший специалист в сфере содействия занятости населения» определяли в категориях: «Лучший кадровый консультант», «Лучший карьерный консультант» и «Лучший профконсультант».





Конкурсантов оценивали по представленному видеообращению, знанию законодательства и решению жизненных и бизнес-ситуаций. Работу участников оценивало компетентное жюри.



Лучшим кадровым консультантом признали Анну Тоймурзину, лучшим карьерный консультантом стала Светлана Маленко, а в номинации «Лучший профконсультант» победила Юлия Сморжевская.



Призеры конкурса Наталья Зряхова, Ирина Войчикова и Галина Козляковская получили почетные грамоты от центра занятости. Благодарственными письмами отметили Елену Удальцову и Светлану Борисову.





Юлия Сморжевская набрала наибольшее количество баллов и одержала победу на региональном этапе. Теперь она представит республику на федеральном уровне.

«Участие в конкурсе - это возможность проявить себя и показать уровень своих знаний. Я была рада увидеть коллег из соседних районов, с которыми мы смогли обсудить рабочие моменты и поделиться опытом. Для меня большая честь участвовать в федеральном этапе конкурса. Надеюсь, что я не подведу и достойно представлю нашу республику»,- отметила Сморжевская.

Кроме того, лучшим признано межрайонное агентство занятости населения Петрозаводска.





Вся информация о работе органов службы занятости представлена на интерактивном портале управления труда и занятости республики.



Отметим, кадровый центр Петрозаводска располагает современными цифровыми платформами для массовых мероприятий и индивидуальной работы с соискателями. Площадки центра доступны для всех граждан, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.



Это первый обновленный центр в рамках нацпроекта «Демография», с которого начинается масштабная работа по модернизации всей службы занятости республики до 2025 года. На федеральном уровне утверждены единые новые стандарты к организации деятельности всех центров занятости населения и единый стиль их оформления.



Для помощи в подборе персонала сформирован набор решений типовых бизнес-ситуаций, при которых чаще всего возникает потребность в работниках или компетенциях, и механизм их адаптации под конкретный запрос.



Специалисты кадрового центра производят первичное тестирование и отбор кандидатов, а также предлагают восполнить недостающие компетенции. Работодателям предлагают меры федерального и регионального уровней на подготовку и привлечение сотрудников. В новом кадровом центре подбирают сезонный и временный персонал.