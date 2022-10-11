В Карелии выявили еще один объект культурного наследия

Второй объект культурного наследия в Медвежьегорске был построен в стиле «пролетарской классики».

Как сообщили в Управлении по охране объектов культурного наследия Республики Карелия, здание гостиницы в Медвежьегорске было включено в единый государственный реестр.

Здание гостиницы Управления Беломоро-Балтийского канала было включено в число объектов культурного наследия. Само 6-этажное здание, построенное в 1936 году всего за 11 месяцев, было выполнено в стиле неоклассицизма — так называемой «пролетарской классики».

Во время Великой Отечественной войны гостиница не получила серьезных повреждений. В настоящее время в ней расположены городская администрация, районный краеведческий музей, торговый комплекс и другие организации, часть помещений не используется.

Это уже второе здание в Медвежьегорске, получившее статус объекта культурного наследия — ранее им был признан железнодорожный вокзал.