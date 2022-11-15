В Карелии вымогатель воткнул нож в ладонь мнимого должника

В Кемском районе местный житель жестокого избил земляка, пытаясь вернуть мнимый долг, сообщили в местном горсуде.

В Кемском районе нетрезвый мужчина ворвался в квартиру к знакомому и потребовал вернуть якобы принадлежащие ему 27 тысяч рублей. Получив отказ, незваный гость воткнул нож в ладонь хозяина квартиры и продолжил избивать, нанося удары по лицу и телу.

Раненый мужчина сообщил, что необходимых денег у него нет, и пообещал передать их обидчику позже. Визитер взял с мужчины расписку о возвращении мнимого долга и ушел.

В суде свою жертву житель Кемского района не признал, объяснив свои действия тем, что защищал интересы жены, которой сожительница потерпевшего задолжала те самые 27 тысяч. Никаких доказательств имеющегося долга суду он не предоставил.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком в 2 года.