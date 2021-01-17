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В Карелии вырос уровень преступности

Новости. Криминал
11:49, 18 Января 2021
фото: © Валерий Поташов/"Столица на Онего"
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Число зарегистрированных преступлений на территории республики вырос за год на 9 процентов, сообщили в прокуратуре Карелии.

В 2020 году в Карелии зарегистрировано 13 449 преступлений, что на 1 115 больше, чем в 2019 году. Рост составил 9%. При этом удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе всех зарегистрированных - 22,3% (2 995). Количество тяжких преступлений выросло на 31,8%, особо тяжких – снизилось на 4,3%.

В прокуратуре связали рост количества тяжких преступлений с изменениями, внесенными в Уголовный Кодекс Российской Федерации. Теперь кражи с банковских счетов отнесены законодателем к тяжким преступлениям.

По данным ведомства, 62,2% преступлений составили хищения чужого имущества. Из них совершено путем краж, в том числе и мелких – 5 784 (+5,3%), 1 295 – дистанционно (+72,9%). Количество преступлений, совершенных в форме мошенничества, по сравнению с 2019 годом выросло на 16,3% и составило 1 976, из них 1 551 – дистанционно (+31,7%).

На 8,6% выросло число выявленных преступлений экономической направленности: с 405 в 2019 году до 440 в 202-м. При этом отмечается снижение на 23,1% количества преступлений коррупционной направленности (80). В том числе в республике снизилось на 23,8% (с 21 до 16) число фактов получения взятки. Число зарегистрированных случаев дачи взятки в 2020 году на 32,1% меньше значения 2019 года (19 по отношению к 28). Количество фактов посредничества во взяточничестве на 40% меньше значения 2019 года (3 по отношению к 5).

Ущерб от преступлений составил 817 млн 901 тыс. рублей, что на 27,8% меньше аналогичного показателя 2019 года.

По сравнению с 2019 годом на 6,4% (с 2 294 до 2 440) выросло количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Сократилась на 1,8% (с 507 до 498) преступность среди несовершеннолетних.

Напомним, в Карелии прокуратура начала проверки обстоятельств аварий на сетях из-за морозов.

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Комментарии

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кир
2021-01-18 12:56:29
Больше подарков зекам носите и конкурсы им устраивайте. У них сломан генетический код и ничего не поможет. Только выселение в город Солнца навсегда. :)
Гость
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