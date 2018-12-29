В Карелии выросла площадь лесов на 12 тысяч гектаров

Площадь земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса, в Карелии с 2014 по 2018 годы выросла на 12 тысяч гектаров и превысила 14,9 млн гекторов.

Такие данные приведены в Статистическом ежегоднике за 2018 год, выпущенном Карелиястатом.

Лесистость территории выросла с 52,9% до 53,1%.

В том числе выросла площадь защитных лесов – с 4,5 млн гектаров в 2014 году до 4,6 млн гектаров в 2018 году.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии.