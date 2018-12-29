В Карелии выросла площадь лесов на 12 тысяч гектаров

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Площадь земель лесного фонда и земель иных категорий, на которых расположены леса, в Карелии с 2014 по 2018 годы выросла на 12 тысяч гектаров и превысила 14,9 млн гекторов.
Такие данные приведены в Статистическом ежегоднике за 2018 год, выпущенном Карелиястатом.
Лесистость территории выросла с 52,9% до 53,1%.
В том числе выросла площадь защитных лесов – с 4,5 млн гектаров в 2014 году до 4,6 млн гектаров в 2018 году.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии.
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