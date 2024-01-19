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В Карелии взлетела цена на огурцы

Новости. Экономика
09:00, 20 Января 2024
фото: © user15285612 / Freepik

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В декабре за месяц огурцы в Карелии подорожали на треть.

В Карелиястате представили данные по изменению цен на востребованные продукты в декабре 2023 года.

В целом, по сравнению с ноябрем 2023 года, цены повысились на 1,4%. При этом отдельные товары даже подешевели, в то время как цены на некоторые росли рекордными темпами.

Рекордсменом, как и месяц назад, стала цена на огурцы. В декабре они дорожали впечатляющими темпами — сразу на 35,1% за месяц.

Среди других продуктов от 5 до 15% стали дороже грибы, чеснок, сухофрукты, яблоки, соль, сырокопченая колбаса, консервы овощные для детского питания, хлопья из злаков (сухие завтраки), кофе натуральный растворимый, яйца куриные.

При этом подешевели лук — на 13,6%, какао — на 9%, вареная колбаса — на7,5%, овсяные хлопья «Геркулес» — на 4,2%, майонез — на 3,9%, детский творожок — на 3,5%, бананы — на 3,4%.

Чуть дороже стали вино и водка, зато немного подешевело пиво.

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