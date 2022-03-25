В Карелии взлетели цены на корма для животных

Владельцы домашних питомцев и зоозащитники обнаружили, что корм для животных существенно подорожал.

Приюты Карелии, находящиеся в прямой зависимости от масштабных поставок еды для животных и пожертвований населения, оказались в тревожной ситуации. Обеспокоенные снижением доходов горожане сокращают переводы донатов зоозащитникам. В этот же период корма для животных стремительно взлетели в цене. Все произошло после начала спецоперации на Украине и введения западных санкций.

В Первом Петрозаводском общественном приюте в последнее время ощутили, что число пожертвований снизилось. Их объем упал весьма существенно — примерно наполовину. «Сейчас мы наблюдаем снижение количества средств, которые поступают на наши счета. Это мы уже видим. Пока сложно сказать — будет ли это постоянно либо как-то потом выправится», — рассуждает руководитель Владимир Рыбалко.

Вместе с тем, в Петрозаводском приюте заметили и повышение цен на корма для животных. «Во-первых, стали чувствоваться некоторые перебои с поставкой. Во-вторых, сейчас цены на корма возросли от 30 до 50 процентов», — сообщил Владимир Рыбалко.

Подробности — в материале «Столицы на Онего».