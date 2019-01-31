08:05, 31 Января 2019
В Карелии за " деятельное раскаяние" не стали судить начальника лесной организации, похитившего деньги
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Пудожский районный суд обвинил начальника подразделения организации по лесохозяйственным работам в незаконном присвоении почти полумиллиона рублей, но позже прекратил уголовное дело.
Напомним, начальник обособленного подразделения коммерческой организации, злоупотребляя должностными полномочиями, незаконно обратил в свою пользу деньги, выделенные на проведение лесохозяйственных работ. Общая сумма ущерба составила почти 600 тысяч рублей.
Обвиняемый написал явку с повинной о совершенном преступлении, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, добровольно возместил имущественный ущерб.
Пудожский суд с учетом мнения участников процесса прекратил уголовное дело.
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