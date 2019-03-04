В Карелии за два месяца убили 7 человек

В прошлом году по состоянию преступности на 1 марта было совершено 10 убийств, сообщили в Следкоме Карелии.

По состоянию преступности на 1 марта в Карелии зарегистрировано 6 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потерпевших (на 1 марта 2018 – 2 случая).

Также было совершено одно изнасилование.

Количество убийств уменьшилось. За два месяца 2018 года были убиты 10 человек, а в 2019 – 7 человек.