В Карелии за год на четверть выросло количество особо тяжких преступлений

Главной причиной стало увеличение числа зарегистрированных преступлений в сфере оборота наркотиков.

В прокуратуре Карелии представили статистику преступности в республике за первые 4 месяца 2023 года.

С начала года в республике было зарегистрировано 3558 преступлений, что оказалось на 777 (17,9%) меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

А вот количество особо тяжких преступлений серьезно выросло на 27,7%, до 226, главным образом из-за увеличения числа раскрытых преступлений в сфере оборота наркотиков.

Всего удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в общей картине преступности составил 25,6%.

Количество тяжких преступлений снизилось на 11,1%, с 769 до 684, что послужило следствием снижения числа краж, фактов взяточничества, фальшивомонетничества, незаконных порубок и других.