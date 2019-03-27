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Новости. Общество
16:10, 27 Марта 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Александр Рюмин

В Карелии за год у 41 человека обнаружили рак

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В ходе диспансеризации у 41 человека обнаружили злокачественные новообразования, сообщили в Минздраве Карелии.

 В ходе диспансеризации впервые были впервые выявлены 4065 случаев заболеваний, из которых 1299 – социально значимые. Это болезни системы кровообращения – 853, органов пищеварения – 269, новообразования – 73 (из них злокачественные – 41, в т.ч. 1-2 стадии – 6 случаев) и болезни органов дыхания – 104.

Самыми распространенными факторами риска развития неинфекционных заболеваний у прошедших диспансеризацию жителей Карелии остаются нерациональное питание – 45%, избыточная масса тела – 32,5%, низкая физическая активность – 24,5%, потребление никотина – 15,3%,  повышенное артериальное давление – 14,6%, потребление алкоголя – 8,1 процента.

По результатам обследования к первой группе здоровья отнесены 15,5%, ко второй группе здоровья – 13,5% и к третьей группе здоровья – 71% человек (у кого уже имеются заболевания).

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Комментарии

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карел
2019-03-27 16:40:25
Так . если диспансеризацию проходят не более 30 % населения , то это не есть цифры от которых можно радоваться и говорить о достигнутом успехе .
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