В Карелии за год у 41 человека обнаружили рак

В ходе диспансеризации у 41 человека обнаружили злокачественные новообразования, сообщили в Минздраве Карелии.

В ходе диспансеризации впервые были впервые выявлены 4065 случаев заболеваний, из которых 1299 – социально значимые. Это болезни системы кровообращения – 853, органов пищеварения – 269, новообразования – 73 (из них злокачественные – 41, в т.ч. 1-2 стадии – 6 случаев) и болезни органов дыхания – 104.

Самыми распространенными факторами риска развития неинфекционных заболеваний у прошедших диспансеризацию жителей Карелии остаются нерациональное питание – 45%, избыточная масса тела – 32,5%, низкая физическая активность – 24,5%, потребление никотина – 15,3%, повышенное артериальное давление – 14,6%, потребление алкоголя – 8,1 процента.

По результатам обследования к первой группе здоровья отнесены 15,5%, ко второй группе здоровья – 13,5% и к третьей группе здоровья – 71% человек (у кого уже имеются заболевания).