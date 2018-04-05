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Новости. Происшествия
16:11, 05 Апреля 2018

В Карелии зафиксировали рост числа детей, пострадавших в ДТП

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Управление ГИБДД Карелии зафиксировало в начале 2018 года рост числа детей, пострадавших в дорожных авариях.

По информации ведомства, за три месяца 2018 года на дорогах Карелии произошло в общей сложности 126 ДТП; в них погибли 14 человек и 180 получили травмы. По сравнению с прошлым годом, число пострадавших немного увеличилось, хотя общее количество аварий, а также число погибших в них людей снизилось.

Происшествий на федеральных дорогах стало меньше, однако обстановка с аварийностью на трассах вызывает у Госавтоинспекции беспокойство. Там происходит каждое третье ДТП и фиксируется более половины смертельных случаев.

"Возросло число пострадавших в ДТП детей. В 14 дорожных авариях 15 несовершеннолетних участников движения получили травмы: 6 детей-пассажиров и 9 детей-пешеходов", - отмечают также в инспекции.

Что касается дорожных происшествий по вине пьяных водителей, то их число уменьшилось в семь раз: с 14 ДТП в первом квартале 2017 года против двух - в 2018-м.

Самые серьезные аварии, влекшие за собой гибель людей и большое количество пострадавших, в начале 2018 года чаще всего происходили по пятницам и по субботам.

"Аварийными часами в первом квартале стало дневное время с 12 до 15 часов, - сообщили также в ГИБДД. – В вечернее время, с 19 до 22 часов, произошло наибольшее число трагических ДТП".

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