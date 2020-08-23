В Карелии за неделю пять человек заразились боррелиозом и энцефалитом

С начала эпидсезона в республике жертвами клещей стали 2957 человек, из них детей – 769, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии.

За последнюю неделю число обратившихся по поводу присасывания клещей выросло на 67 (из них – 14 детей). Если неделю назад было 2890 обращений, то на сейчас их уже 2957.

Новые случаи зарегистрированы в Петрозаводске, Костомукше, Беломорском, Кондопожском, Лахденпохском, Лоухском, Медвежьегорском, Муезерском, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском, Сортавальском и Суоярвском районах.

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждено 11 случаев заболевания клещевым энцефалитом (+1 за неделю) и 18 случаев заболевания клещевым боррелиозом (+4 за неделю).