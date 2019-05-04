В Карелии за прошедшие сутки зафиксировано 15 ДТП

На дорогах Карелии из-за снегопада произошло 15 ДТП, сообщает УГИБДД по Карелии.

"Вчера, в большинстве районов Карелии шел снег. Водители и дорожники Карелии, были готовы к осложнившейся ситуации на дорогах республики. В дежурные части ГИБДД поступило всего 15 вызовов по фактам ДТП, в которых автомобили получили механические повреждения", - говорится в сообщении.

В субботу 4 мая также ожидаются дождь и мокрый снег. ГИБДД просит водителей соблюдать дистанцию и скоростной режим, особенно на федеральных дорогах Карелии.