В Карелии за сутки 10 детей заразились коронавирусом

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом у детей.

Как сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, на сегодняшний день, 23 июня, в Карелии зарегистрировано 4580 детей, заразившихся коронавирусом, в минувшие сутки, 22 июня, число несовершеннолетних, заболевших COVID-19, составляло 4570 человек. За сутки коронавирус выявлен у 10 детей.

Ранее глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что за последние дни число заболевших коронавирусом детей в Карелии увеличилось в шесть раз, основная группа заболевших - это несовершеннолетние от 15 -17 лет.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три пациента и заразились коронавирусом 126 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 49027 человека. Выздоровели – 46980. Умерли 607 пациентов.