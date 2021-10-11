В Карелии за сутки 21 ребенок заразился коронавирусом, 39 детей выздоровели

С начала пандемии коронавирус выявлен у 7482 детей в Карелии, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

За минувшие сутки COVID-19 выявлен у 21 ребенка в республике. Число инфицированных достигло уже 7482 детей.

За сутки выздоровели 39 маленьких пациентов. Всего за время пандемии в Карелии по выздоровлению были выписаны 7143 ребенка.

Ранее сообщалось, заболеваемость детей коронавирусом в Карелии резко выросла по сравнению с прошлыми «волнами», и болезнь протекает тяжелее, чем раньше