В Карелии за сутки число выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших

В Карелии за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлена у 180 человек, выздоровевшими признаны 242, сообщили в Оперативном штабе.

По данным Оперативного штаба правительства, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 180 человек. Из этого числа заболевших – 175 человек, из них 22 имеют симптомы средней тяжести, 3 – в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.



Выздоровели еще 242 человека.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 6072,7 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 2692,5 случая, по Северо-Западу – 4737,5.

При этом, за сутки подтверждены еще три летальных исхода.

