В Карелии за сутки еще 7 детей заразились коронавирусом

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом у детей.

Как сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, на сегодняшний день, 27 мая, в Карелии зарегистрировано 4377 детей, заразившихся коронавирусом, в минувшие сутки, 26 мая, число несовершеннолетних, заболевших COVID-19, составляло 4370 человек. За сутки коронавирус выявлен у 7 детей.

Отметим, что 26 мая было зарегистрировано 8 случаев заражения COVID-19 у несовершеннолетних.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три пациента и заразились коронавирусом 58 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 47084 человека. Выздоровели – 45271. Умерли 540 пациентов.