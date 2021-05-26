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В Карелии за сутки еще 7 детей заразились коронавирусом

Новости. Общество
09:30, 27 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусом у детей.

Как сообщил на своей странице глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, на сегодняшний день, 27 мая, в Карелии зарегистрировано 4377 детей, заразившихся коронавирусом, в минувшие сутки, 26 мая, число несовершеннолетних, заболевших COVID-19, составляло 4370 человек. За сутки коронавирус выявлен у 7 детей.

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Отметим, что 26 мая было зарегистрировано 8 случаев заражения COVID-19 у несовершеннолетних.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три пациента и заразились коронавирусом 58 человек. Всего в республике за время пандемии инфицировано 47084 человека. Выздоровели – 45271. Умерли 540 пациентов.

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