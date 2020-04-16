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В Карелии за сутки госпитализировали 10 человек с внебольничной пневмонией

Новости. Общество
09:40, 17 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
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Один летальный случай от внебольничной пневмонии зарегистрирован в республике за последние сутки.

Об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков. По его данным, от пневмонии умер 49-летний мужчина, тест на COVID-19 отрицательный.

Всего в республике с 1 апреля госпитализированы 103 человека с внебольничной пневмонией. За последние сутки их число выросло на 10. 22 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля).

Напомним, накануне четыре жителя Карелии скончались от пневмонии.

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