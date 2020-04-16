В Карелии за сутки госпитализировали 10 человек с внебольничной пневмонией

Один летальный случай от внебольничной пневмонии зарегистрирован в республике за последние сутки.

Об этом сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков. По его данным, от пневмонии умер 49-летний мужчина, тест на COVID-19 отрицательный.

Всего в республике с 1 апреля госпитализированы 103 человека с внебольничной пневмонией. За последние сутки их число выросло на 10. 22 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля).

Напомним, накануне четыре жителя Карелии скончались от пневмонии.