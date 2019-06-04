В Карелии за сутки нашли два трупа в квартирах

Тела мужчины и женщины были найдены в Кеми и поселке Ляскеля, сообщили в МЧС Карелии.

В понедельник, 3 мая, в 15.45 пожарные попали в квартиру в п. Ляскеля, где никто не открывал дверь, было найдено тело мужчины.

В 18.23 в Кеми произошла аналогичная ситуация – женщина не открывала дверь. Спасатели с помощью трехколенной лестницы попали в квартиру и обнаружили тело.

Проводятся проверки.