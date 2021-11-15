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В Карелии за сутки не было зафиксировано ни одного случая COVID-19 у детей

Новости. Общество
10:05, 03 Января 2022
фото: © inpromed.ru

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Министр здравоохранения республики Михаил Охлопков опубликовал данные о коронавирусе среди несовершеннолетних на 3 января.

По данным на 3 января, в Карелии не было выявлено ни одного случая коронавирусной инфекции у детей. Общее число инфицированных коронавирусом детей, как и день назад — 10947. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 8 детей. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 10897.

Напомним, за сутки в Карелии было выявлено 27 инфицированных, выздоровел 81 человек, зарегистрировано три смерти.

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Комментарии

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