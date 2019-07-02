В Карелии за сутки от удара молнии сгорели два дома, один - поврежден

Пожары произошли в Лахденпохском районе и Сортавале, сообщили в МЧС Карелии.

В Лахденпохском районе 1 июля в 18.00 в п. Костамоярви сгорел частный дом. В 19.15 п. Пайкъярвенкюля сгорела кровля дома на площади 42 кв м.

В 18.20 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в строящемся частном доме в Сортавале на ул. Холмистой. Дом сгорел.

Все пожары произошли из-за ударов молний.

Местный жители наблюдали за происходящим.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.