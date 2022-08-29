В Карелии за сутки произошло 4 ДТП, после которых потребовалась помощь спасателей

Спасатели-пожарные за сутки 4 раза выезжали для ликвидаций последствий ДТП, произошедших в разных районах Карелии.

Это следует из оперативной сводки МЧС.

В Петрозаводске помощь спасателей потребовалась после столкновения двух автомобилей на улице Судостроительная.

В Кондопожском районе на дороге Кондопога — Улитина Новинка в кювете оказался лесовоз, а в деревне Кутчезеро Пряжинского района за пределы дороги вылетел легковой автомоль.

Также накануне легковой автомобиль перевернулся на автотрассе «Кола» в Лоухском районе.

Об обстоятельствах ДТП и пострадавших в сводке не сообщают.