В Карелии за сутки произошло 4 ДТП, после которых потребовалась помощь спасателей

Спасатели-пожарные за сутки 4 раза выезжали для ликвидаций последствий ДТП, произошедших в разных районах Карелии.
Это следует из оперативной сводки МЧС.
В Петрозаводске помощь спасателей потребовалась после столкновения двух автомобилей на улице Судостроительная.
В Кондопожском районе на дороге Кондопога — Улитина Новинка в кювете оказался лесовоз, а в деревне Кутчезеро Пряжинского района за пределы дороги вылетел легковой автомоль.
Также накануне легковой автомобиль перевернулся на автотрассе «Кола» в Лоухском районе.
Об обстоятельствах ДТП и пострадавших в сводке не сообщают.
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