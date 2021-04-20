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В Карелии задавивший ребенка водитель погрузчика получил условный срок

Новости. Происшествия
13:12, 21 Апреля 2021
фото: Камера наблюдения компании «Ситилинк» / скриншот видео
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В Костомукше водитель погрузчика, который задавил 8-летнюю девочку, был признан виновным и получил условный срок.

Водитель погрузчика, который насмерть сбил ребенка в Костомукше, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Об этом сообщает Следком Карелии.

Следствие и суд установили, что днем 17 декабря 2020 года в Костомукше мужчина управлял погрузчиком во время проведения работ по расчистке улиц от снега. При движении задним ходом он не убедился в безопасности маневра и наехал на 8-летнюю девочку. Пострадавшая скончалась на месте происшествия от полученных травм. 

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

Ранее сообщалось, что 55-летний водитель погрузчика ООО «Инкод» в ходе предварительного расследования признал вину. При этом трактор компании, которым управлял мужчина в день трагедии, был неисправным

Проверка костомукшской прокуратуры показала, что водитель нарушил инструкцию, согласно которой, прежде чем начать движение или включить обратный ход, необходимо подать сигнал и убедиться в отсутствии людей в зоне работы погрузчика.

Помимо этого, у погрузчика не работал звуковой сигнал, включающийся при движении задним ходом, что свидетельствует об отсутствии надлежащей проверки техники перед допуском к производству работ.

Момент трагедии в Костомукше был зафиксирован камерой наблюдения компании «Ситилинк».

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