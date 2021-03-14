Водителю погрузчика, задавившему насмерть 8-летнюю девочку в Карелии, грозит 5 лет лишения свободы

Прокурор Костомукши утвердил обвинительное заключение по уголовному делу водителя погрузчика, который перед Новым годом насмерть задавил 8-летнего ребенка, сообщили в ведомстве Карелии.

Прокурор Костомукши направил в суд с обвинительным заключением уголовное дело по факту гибели ребёнка в результате наезда погрузчика.

Обвинение по делу предъявлено 55-летнему водителю погрузчика ООО "Инкод", который 17 декабря 2020 года в районе перекрёстка улиц Ленина, Антикайнена и Калевала в Костомукше проводил работы по механической очистке пешеходного перехода от снега. При движении задним ходом он не убедился в безопасности маневра и совершил наезд погрузчиком на 8-летнего ребёнка. От полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте.

Действия обвиняемого квалифицированы по части 2 статьи 216 Уголовного кодекса Российский Федерации (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В ходе предварительного расследования мужчина признал вину в совершении указанного преступления.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что трактор, задавивший насмерть 8-летнюю девочку в Карелии, был неисправным.