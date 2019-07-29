В Карелии зафиксированы 15 случаев клещевого энцефалита

С весны клещи покусали в Карелии 3,5 тысячи человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

К 26 июля в учреждения здравоохранения по поводу укусов клещей обратилось 3510 человек, в том числе 723 ребенка.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в 16 муниципалитетах: Петрозаводск, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.

С начала эпидсезона зарегистрированы 15 случаев клещевого энцефалита и 23 случая клещевого боррелиоза (подтверждены лабораторно и клинически).