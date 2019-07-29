В Карелии зафиксированы 15 случаев клещевого энцефалита

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С весны клещи покусали в Карелии 3,5 тысячи человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
К 26 июля в учреждения здравоохранения по поводу укусов клещей обратилось 3510 человек, в том числе 723 ребенка.
Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы в 16 муниципалитетах: Петрозаводск, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.
С начала эпидсезона зарегистрированы 15 случаев клещевого энцефалита и 23 случая клещевого боррелиоза (подтверждены лабораторно и клинически).
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